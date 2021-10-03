لبنان

أزمة طباعة... لا كتب في المكتبات 

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-10-2021 | 02:15
A-
A+
Doc-P-870607-637688452620305285.jpg
Doc-P-870607-637688452620305285.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعاني الكتّاب في لبنان، على مختلف فئاتهم، أزمة جديدة، هي واحدة من بين الأزمات الأكثر خطورة التي تواجه الطبقة المثّقفة. 
والجديد في هذه القضية أن كلفة الطباعة في لبنان قد أصبحت مكلفة كثيرًا، بحيث لم يعد في إمكان دور النشر طباعة أي إصدارات جديدة، وذلك نظرًا إلى التفاوت الكبير بين الكلفة الإجمالية وبين السعر الإفتراضي لأي كتاب، بحيث إرتفعت أسعار الورق والحبر أضعافًا مضاعفة عمّا كانت عليه قبل الأزمة المالية. 
هذا الوضع المستجدّ، والذي يشكل خطرًا إضافيًا على الثقافة في لبنان، بعد تدّني المستوى التعليمي في العامين الماضيين، موضوع برسم وزارة الثقافة المطلوب منها التحرّك السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأن يكون لها تدّخل مباشر لناحية دعم الورق والحبر. وهذا ما يفيد أيضًا الصحف والمجلات، التي لا تزال تصدر ورقيًا، والتي تعاني من المشكلة ذاتها. 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:52 | 2021-10-03
06:55 | 2021-10-03
06:45 | 2021-10-03
06:40 | 2021-10-03
06:20 | 2021-10-03
06:09 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website