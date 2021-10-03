مدارس اقفلت أبوابها سريعا لهذا السبب

لم تكن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع إنطلاقة العام الدراسي على قدر طموحات الأهل وإدارات المدارس ، ولذلك فإن عددا كبيرا من المدارس الكبرى أقفل أبوابه مع تزايد أعداد الإصابات بين التلامذة، خاصة في وسط المتن ومنطقة الجمهور في بعبدا. وقد ابلغت ادارات المدارس الأهالي أنها لن تعاود التعليم الحضوري قبل ١٥ يوم على الأقل.