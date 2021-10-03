لبنان

وداعاً لاشتراك الكهرباء…

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-10-2021 | 03:15
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أُفيد ان عددا كبيرا  من المواطنين ابلغ اصحاب المولدات الكهربائية بوقف اشتراكاتهم بسبب عدم قدرتهم على دفع المبالغ المطلوبة، حيث  وصل سعر اشتراك  الـ٥ امبير الى ما يقارب ال ١٢٠ رولارا.
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