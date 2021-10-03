وداعاً لاشتراك الكهرباء…

أُفيد ان عددا كبيرا من المواطنين ابلغ اصحاب المولدات الكهربائية بوقف اشتراكاتهم بسبب عدم قدرتهم على دفع المبالغ المطلوبة، حيث وصل سعر اشتراك الـ٥ امبير الى ما يقارب ال ١٢٠ رولارا.