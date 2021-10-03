لبنان

شبكات تؤمن "دليفري دعارة" وتتبادل الفتيات من أجل "التنويع"

Lebanon 24
03-10-2021 | 02:30
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كتب المحرر القضائي:
 
نتيجة رصد ومتابعة حثيثَين، تمكنت دورية من مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في الشرطة القضائية من إلقاء القبض على أربع فتيات سوريات الجنسية هن: جيداء.غ، مجدولين.ع، عبير.أ ونوال.أ يعملن في ممارسة الدعارة السرّية لصالح شبكة "شغّالة" ضمن نطاق كسروان من بوابة المعاملتين، يديرها فواز.ش وفيصل.غ وعصام.ع جميعهم من التابعية السورية استغلوا الظروف الإجتماعية والإقتصادية الصعبة لمواطناتهم، فشكّلوا شبكة تعمل في استغلال الفتيات اللواتي ناهز عددهن العشرين، وهي شبكة تعمل أيضاً في ترويج المخدرات.
وأمام القائمين بالتحقيق في المكتب المشار اليه، أقرّ فواز.ش أن هذه الشبكة كانت تعمل سابقاً لصالح القواد اللبناني الجنسية بطرس.ف الذي أوقف بجرم تسهيل الدعارة لعدد من الفتيات اللبنانيات والسوريات إلا أنها استقلّت عنه، مدلياً أنه مع شريكيه يستقدمون الفتيات من سوريا عبر المعابر غير الشرعية تحت ذرائع متعددة منها تأمين عمل لهن في لبنان.
واعترف فيصل.غ أنه يقوم بتأمين مساكن للفتيات في نطاق منطقة جبل لبنان وتنظيم خدمات "الدليفري للفتيات" الى فنادق في محلتي جونية والمعاملتين، كما أفاد أنه يتولى، في إطار إدارة الشبكة، تنظيم الأعمال من خلال تأمين الإتصالات مع الزبائن وعرض صور الفتيات عبر خدمة الواتساب مع التسعيرة المحددة والتوقيت والمدة وتأمين الحجوزات في الفنادق.
أما عصام.ع فتبيّن أنه يتولّى التواصل مع شبكات أخرى تعمل في المجال عينه داخل سوريا وفي لبنان، ويتفاوض مع مشغّلي هذه الشبكات لتبادل الفتيات في إطار " التنويع من أجل خدمة أفضل للزبائن."
وأمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، أقرّ المتّهمون الثلاثة فواز وفيصل وعصام والظنّينات الأربع جيداء ومجدولين وعبير ونوال بما نُسب اليهم، فأحالهم جميعاً مع صدور القرار الظني بحقهم على محكمة الجنايات في جبل لبنان ليُحاكم الشبان سنداً الى المادة ٦٣٨ من قانون العقوبات والفتيات سنداً الى المادة ٥٢٣ منه، كما سطّر بلاغات بحث وتحري عن باقي فتيات الشبكة.
 

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