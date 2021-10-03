جريمة مروعة تهز مخيم نهر البارد... شاب ذبح شقيقه فجر اليوم (صورة)

افادت مندوبة "لبنان24" ان اهالي مخيم نهر البارد استفاقوا على جريمة قتل مروعة، وفي التفاصيل، فقد أقدم فجر يوم الاحد الشاب م.م. ابو الحجل على ذبح شقيقه ف.م .ابو الحجل ولم تعرف الاسباب بعد.