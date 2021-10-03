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لبنان
ضحية جديدة للصيد... هذا ما حصل مع إبن الـ15 سنة في سهل عكار
Lebanon 24
03-10-2021
|
02:14
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن وفاة يعقوب حسن (15 سنة)، من بلدة الحيصة، بعدما أُصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ في سهل عكار.
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