"حتى تكمل"... عبد الله:كان ينقصهم أحد من كهرباء لبنان أو من جمعية المصارف

لغز يحير الجميع ،دون صدور جواب واضح وصريح.
المستشارون شربل قرداحي ورفيق حداد ،
هل هم من عداد الوفد الحكومي المفاوض مع صندوق النقد الدولي؟
وهل في هذه التسمية محاصصة لجهة معينة مبنية على الإنجازات في قطاع الاتصالات؟
كان ينقصهم أحد من كهرباء لبنان ،
أو من جمعية المصارف ،
حتى تكمل !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 3, 2021
لغز يحير الجميع ،دون صدور جواب واضح وصريح.
المستشارون شربل قرداحي ورفيق حداد ،
هل هم من عداد الوفد الحكومي المفاوض مع صندوق النقد الدولي؟
وهل في هذه التسمية محاصصة لجهة معينة مبنية على الإنجازات في قطاع الاتصالات؟
كان ينقصهم أحد من كهرباء لبنان ،
أو من جمعية المصارف ،
حتى تكمل !