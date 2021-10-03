"حتى تكمل"... عبد الله:كان ينقصهم أحد من كهرباء لبنان أو من جمعية المصارف

غرّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على حسابه عبر تويتر ، كاتِباً: "لغز يحير الجميع، من دون صدور جواب واضح وصريح. المستشارون شربل قرداحي ورفيق حداد، هل هم من عداد الوفد الحكومي المفاوض مع صندوق النقد الدولي؟ وهل في هذه التسمية محاصصة لجهة معينة مبنية على الإنجازات في قطاع الاتصالات؟ كان ينقصهم أحد من كهرباء لبنان، أو من جمعية المصارف، حتى تكمل!".

لغز يحير الجميع ،دون صدور جواب واضح وصريح.

المستشارون شربل قرداحي ورفيق حداد ،

هل هم من عداد الوفد الحكومي المفاوض مع صندوق النقد الدولي؟

وهل في هذه التسمية محاصصة لجهة معينة مبنية على الإنجازات في قطاع الاتصالات؟

كان ينقصهم أحد من كهرباء لبنان ،

أو من جمعية المصارف ،

حتى تكمل ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 3, 2021