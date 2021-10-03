لبنان

أُوقف بالجرم المشهود في الضبية... وهذا ما كان يفعله!

Lebanon 24
03-10-2021 | 03:40
A-
A+
Doc-P-870661-637688546359532437.jpg
Doc-P-870661-637688546359532437.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف هوية أحد المروجين الذين ينشطون في مناطق المتن وكسروان وهو المدعو:

 أ.  س. (من مواليد العام 1966، لبناني)
بتاريخ 21/09/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الضبية أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارته نوع "سيتروين" -تم ضبطها-. وبتفتيشه والسيارة، ضبط بحوزته ما يلي:

- /27/ ظرفًا بداخلهم مادة يرجح أنها حشيشة الكيف زنتها حوالي /290/ غ

- /332/ ظرفًا بداخلهم مادة يرجح أنها كوكايين زنتها حوالي /713/غ

- علب وطبّات بلاستيكية مدوّن عليها عبارات مختلفة تحتوي على مادة يرجح أنها كوكايين زنتها حوالي /904،4/غ

وبتفتيش منزله في محلة الدكوانة، عُثِرَ على طبّتين بلاستيكيّتين بداخلها مادة الکوکایین زنة الواحدة /4،4/غ قائم، كما ضبطت سيارة نوع "تويوتا" تستخدم أيضا في عمليات الترويج.

بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في مناطق المتن وكسروان، وبالإتجار بالمخدرات لحسابه الخاص.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأوقف وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:52 | 2021-10-03
06:55 | 2021-10-03
06:45 | 2021-10-03
06:40 | 2021-10-03
06:20 | 2021-10-03
06:09 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website