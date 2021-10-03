لبنان

متعاقدو "اللبنانية" يعلنون الإضراب حتى إقرار ملف التفرغ

Lebanon 24
03-10-2021 | 03:42
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عقدت لجنة مندوبي الأساتذة المتعاقدين بالساعة في كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية اجتماعاً، أصدر على أثره المجتمعون بيانا، ثمنوا فيه "تضمين البيان الوزاري لحكومة معا للإنقاذ تعزيز دور الجامعة اللبنانية".

ولفت الأساتذة الى أنهم "سئموا تنظيم الإعتصامات والإضرابات واللقاءات مع المسؤولين واللجان الخاصة بدراسة الملف والإطلالات الإعلامية على أنواعها في سبيل إقرار حق طبيعي ومكتسب في مسيرة الأستاذ الجامعي".
 
ومع هذا، فقد أكد أساتذة "اللبنانية" أنّ "انطلاقة العام الجامعي تتطلب حكما إنجاز التفرغ وإقراره سريعاً في مجلس الوزراء، على أن يتضمن اسم كل زميل مستحق".

وأعلن الاساتذة "الإضراب اعتباراً من 4 تشرين الأول وعدم العودة إلى التعليم إلا بعد بت هذا الملف في شكل ناجز ونهائي".
 
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