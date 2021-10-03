لبنان

نائب "أمل": وزراء “الطاقة” نهبوا أموال الوزارة

Lebanon 24
03-10-2021 | 04:23
A-
A+
Doc-P-870670-637688571569548808.jpg
Doc-P-870670-637688571569548808.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر، ان الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة نهبوا اموال الوزارة.

وقال جابر في حديث لـ”الجديد” ان الوزير جمال الجراح وقع على عقد بقيمة 90 مليون دولار خلال تسلمه وزارة الاتصالات “لتقوية البث”.
مواضيع ذات صلة
ياسين جابر لـ"الجديد": الوزراء المتعاقبون على وزارة الطاقة نهبوا اموال الوزارة
lebanon 24
03/10/2021 14:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة لـ"الجديد": لن نلتزم بالتسعيرة ووزارة الطاقة هي التي تخالف
lebanon 24
03/10/2021 14:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عون رحب بإعادة فتح معبر جابر بين الأردن وسوريا وتمنى ان تقدَّم كل التسهيلات اللازمة للشاحنات اللبنانية التي تنقل الإنتاج الزراعي اللبناني براً الى بعض دول الخليج
lebanon 24
03/10/2021 14:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: الاستمرار في النهج السابق سيزيد من الخسارة
lebanon 24
03/10/2021 14:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24

جابر

وزارة الطاقة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:52 | 2021-10-03
06:55 | 2021-10-03
06:45 | 2021-10-03
06:40 | 2021-10-03
06:20 | 2021-10-03
06:09 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website