نائب "أمل": وزراء “الطاقة” نهبوا أموال الوزارة

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر، ان الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة نهبوا اموال الوزارة.



وقال جابر في حديث لـ”الجديد” ان الوزير جمال الجراح وقع على عقد بقيمة 90 مليون دولار خلال تسلمه وزارة الاتصالات “لتقوية البث”.