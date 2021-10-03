أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، إلى أن "كل المعطيات تشير إلى أن النوايا حسنة من قبل الحكومة"، موضحاً أن "لبنان يمتلك إمكانيات لإنقاذ نفسه، فالمرفأ ما زال ملك الدولة، كذلك المطار والكازينو وقطاع الكهرباء، وقطاع الخليوي".وأكد في حديث تلفزيوني، أن "معركة التدقيق الجنائي أخذت وقتاً طويلاً"، لافتاً إلى أنه "وفقاً للدستور، السلطة التنفيذية أصبحت بيد الحكومة مجتمعةً". ورأى أن "مصلحة لبنان هو بإستمرار التعاون".ولفت عون، إلى أن "الحكومة إنتزعت الثقة من التكتل"، مشدداً على "ضرورة إقرار البطاقة التمويلية". وإعتبر أن "بداية الإستقرار يجب أن تبدأ خلال أشهر، وأول خطوة يجب تصحيح الأجور".