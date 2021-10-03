سفيرة فرنسا تزورُ أسواق صور الداخلية والخارجية

جالت سفيرة فرنسا آن غريو في الأسواق الداخلية والخارجية لمدينة صور واطلعت على المرحلة الأخيرة من مشروع الإرث الثقافي الذي نفذ بتمويل وكالة التنمية الفرنسية، كما تفقدت مبنى الصيادين الذي تم تمويله في المرحلة السابقة.ورافق السفيرة في جولتها طاقم عملها في السفارة، ممثل وكالة التنمية الفرنسية السيد رامي صليبا، رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق وعدد من أعضاء البلدية.وبعدها، توجهت الى مبنى بلدية صور، حيث تم التطرق الى شؤون البلد ومتطلباته والإضاءة على آفاق ومشاريع مستقبلية.