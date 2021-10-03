لبنان

ضباعٌ تهاجم بلدات في الجنوب.. ذعرٌ كبير وسقوط وجرحى!

Lebanon 24
03-10-2021 | 04:58
A-
A+
Doc-P-870685-637688593542600379.jpg
Doc-P-870685-637688593542600379.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هاجمت مجموعة من الضباع ليلاً بلدة ام التوت التابعة لمروحين الحدودية، وتسببت بجرح المواطن صالح سيف ومحمد نمر سيف وابنه القاصر، فيما تسببت في بلدة الزلوطية الحدودية بنفوق بقرة.

ووفقاً للوكالة الوطنية للاعلام، فقد جرى نقل الجرحى الـ3 الى أحد مستشفيات بنت جبيل ومن ثم الى مقر اليونيفيل الطبي ومنها ايضاً الى مستشفيات صيدا وبيروت لتلقي العلاج من الجروح وتلقي اللقاح الخاص بمثل هذه الحالات.

وذكر أحد أبناء بلدة الزلوطية، أنه وفور بدء الكلاب بالنباح، خرج الاهالي وطاردوا الضباع وتمكنوا من قتل أحدها.

وناشد رؤساء بلديات ومخاتير القرى المجاورة الاهالي اتخاذ الحيطة والحذر لاسيما ليلا لان هناك انواعا من الحيوانات المفترسة باتت تخرج من اوكارها بحثا عما تاكله.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:41 | 2021-10-03
13:27 | 2021-10-03
13:11 | 2021-10-03
12:46 | 2021-10-03
12:43 | 2021-10-03
12:24 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website