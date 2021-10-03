عودة النازحين السوريين بين خضر والسفير الروسي

زار السفير الروسي الكسندر روداكوف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مركز المحافظة في بعلبك، وقد ثمّن المحافظ خضر الدور الروسي بشأن العمل على عودة النازحين السوريين الى ديارهم، كما تقدم بالشكر لزيادة المنح الدراسية الى ٣٠٠ منحة للطلاب اللبنانيين.