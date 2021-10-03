لبنان

عودة النازحين السوريين بين خضر والسفير الروسي

Lebanon 24
03-10-2021 | 05:23
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زار السفير الروسي الكسندر روداكوف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مركز المحافظة في بعلبك، وقد ثمّن المحافظ خضر الدور الروسي بشأن العمل على عودة النازحين السوريين الى ديارهم، كما تقدم بالشكر لزيادة المنح الدراسية الى ٣٠٠ منحة للطلاب اللبنانيين.
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بشير خضر

الكسندر روداكوف

بعلبك

النازحين السوريين

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