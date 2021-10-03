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لبنان
خلف: إن قتلتم الجسد لن تنتزعوا إصرارنا على العدالة
Lebanon 24
03-10-2021
|
05:55
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أدى 308 محاميات متدرجات ومحامين متدرجين، نجحوا في امتحانات دورة التدرج 2021، قسم اليمين أمام محكمة الاستئناف في بيروت، خلال احتفال أقيم في قاعة "الخطى الضائعة" في قصر العدل في بيروت.
بداية كانت كلمة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله قال فيها: "العدل أساس الملك، ليس عبارة جميلة وحسب، بل هي واقعية لأنها تحكم حياتنا في ظل الأزمات التي نعيشها، ومن المسلم به أن السياسة فن الممكن بعكس العدالة التي يجب ان تكون كاملة".
وأضاف: "كل واحد منكم مسؤول عن سمعة مهنتكم، وعليكم الامتثال إلى المعايير الأخلاقية. اليوم تدخلون معترك الحياة في ظروف صعبة للغاية، ولكن أرى على وجوهكم أملا بالنهوض".
وألقى نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف كلمة قال فيها: "إلى كل من يسأل أين نقابة المحامين في بيروت؟ فليعلم الجميع، وخصوصا المستفهم والسائل بمكر وخبث، قبل الطيب السريرة والقلب والعقل، المجرم قبل البريء، القاتل قبل القتيل، أننا باقون هنا في الصف الأول، في حصن الدفاع الأخير عن الحرية والحق والعدل والقانون، ولو تساقط الكلّ على الطريق، وبقينا وحدنا في هذه المعركة الوجودية. هنا باقون، فإما نموت في الساح بشرف وكرامة، وإما تنتصر الحقيقة، ونحيا جميعنا بها، وتحت سقفها، وينتصر بها لبنان".
وتابع: ". أيعتقدون فعلا أنه بالتصفية الجسدية سيغتالون العدالة؟ إسمعوني جيدا، إسمعوني جيدا: إن قتلتم الجسد، لن تنالوا من إرادة الناس. إن قتلتم الجسد، لن تنتزعوا إصرارنا على العدالة. إن قتلتم الجسد، لن يصمت صراخنا في ضميركم. إن قتلتم الجسد، سننتصر عليكم ولو بعد حين. أنظروا الى وجوه هؤلاء الضحايا الأبرياء. نعم، إنكم تقتلونهم مرتين".
وقال: "قسم يمين المحامي يرتب علينا موجب النضال حتى النهاية تحقيقا للعدالة لهؤلاء. واليوم، نقف لنجدد القسم معكم، لنقسم بالله وبشرفنا، لأعزائنا وأهلنا أهالي الضحايا ولكل اللبنانيين، أننا، نحن في نقابة المحامين في بيروت وأعضاء مكتب الإدعاء فيها، لن نترك المرتكبين ينالون من مسار العدالة. سنلاحقهم أينما وجدوا وتواجدوا. كلنا اليوم، متحدون في وجههم، ونحن نلجأ وسنلجأ الى كل الوسائل في لبنان وفي كل دول العالم، أمام القضاء اللبناني وأمام القضاء الأجنبي، لسوقهم أمام العدالة، ليحاكموا ويعاقبوا. أنظروا الى وجوهنا يا قتلة. نعم، لن نترككم تقتلون هؤلاء الأبرياء مرة ثانية. نعم، ستحاسبون. نعم، ستعاقبون".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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