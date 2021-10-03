تفاصيل حالة الطقس في لبنان.. الحرارة سترتفع اعتباراً من هذا التاريخ





وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر اليوم الاحد حيث يستقر تدريجاً. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و 29).



- الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً الاثنين قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب محلي على المرتفعات.- الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر اليوم الاحد حيث يستقر تدريجاً. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و 29).- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ، وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح احيانا شمال البلاد، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الجبلية والشمالية.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب محلي على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب محلي على المرتفعات.