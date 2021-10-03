لبنان

تفاصيل حالة الطقس في لبنان.. الحرارة سترتفع اعتباراً من هذا التاريخ

Lebanon 24
03-10-2021 | 06:09
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً الاثنين قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب محلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر اليوم الاحد حيث يستقر تدريجاً. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و 29).

- الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ، وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح احيانا شمال البلاد، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الجبلية والشمالية.
 
الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب محلي على المرتفعات.
 
الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب محلي على المرتفعات.
 
الأربعاء: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 % .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 6,33 ساعة غروب الشمس: 18,21 .
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