جولة إعلامية -سياحية في بعلبك

نظمت جمعية "Safe Side"، بالتعاون مع "نادي الصحافة"، وبالاشتراك مع مصنع "CLEAR GLASS"، جولة إعلامية في مدينة بعلبك لصحافيين عاملين في مختلف وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع والإلكتروني.انطلقت الحافلة من مركز التجمع في الأشرفية، وكانت محطتها الأولى في مصنع CLEAR GLASS، واستهل الجولة رئيس الجمعية حسين زين ياغي بكلمة رحب فيها بالوفد الإعلامي، وقال: "هذه الجولة اعتدنا تنظيمها سنويا للإعلاميين، إيمانا منا بدورهم الرائد في نقل الوقائع والأحداث، ولإظهار الوجه الحقيقي لبعلبك وأبنائها، وللإضاءة على جوانب من العمل المنتج والمميز في مدينتنا، ولكننا اضطررنا العام الماضي إلى إلغاء الجولة بسبب عاملين: الأول صحي وقائي لتجنب مخاطر جائحة كورونا، والثاني إنساني وأخلاقي يتعلق بهول تفجير المرفأ وما تطلبه منا من مشاركة ميدانية في أعمال تنظيف الساحات والطرق والقيام بواجبنا في خدمة الناس".وتحدث باسم الإعلاميين الزميل بسام أبو زيد، مشيدا بهذه البادرة "التي تسهم في التعرف على أوجه جديدة وصناعات وحرف رائدة في البقاع، إضافة إلى التواصل مع المناطق والتعرف إلى أهلها الطيبين، ونقل صورة عن المشاهدات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".بدوره، رحب رئيس منتدى بعلبك الإعلامي حكمت شريف بالوفد الإعلامي الزائر، وقال: "هذه المدينة ومنطقتها ولادة للطاقات الإبداعية في مختلف العلوم والفنون، وأهالي بعلبك الهرمل يمدون أيديهم ويفتحون قلوبهم لكل الزوار، ولكن للأسف يتم في العديد من وسائل الإعلام التركيز على بعض النواحي السلبية وعلى حوادث فردية تحصل بين حين وآخر، فتتصدر الأخبار المسيئة العناوين، وتفرد لها البرامج والحلقات التلفزيونية والإذاعية، وبالمقابل في أحسن الأحوال لا تلقى النشاطات الثقافية والفكرية والاختراعات والابتكارات التي تحصد الجوائز العالمية إلا إطلالات سريعة وخجولة. لذا نتمنى إيلاء هذه المنطقة المزيد من الاهتمام والعمل على إظهار وجهها الحقيقي المضيء والمشرف".من جهتها، شرحت مديرة المصنع ضحى الحكيم آلية ومراحل "إنتاج الزجاج المزدوج، والمؤلف من لوحين يفصل بينهما طبقة جيلاتين عازلة المخصص للطوابق العالية، والزجاج المضاد للرصاص المؤلف من 4 طبقات، وكيفية جعل الزجاج الذي تتراوح سماكته ما بين 6 ملليمترات و2 سنتيمترا أكثر أمانا بعد سحب الهواء منه وتعريضه لحرارة في الفرن تبلغ 700 درجة مئوية، مما يضاعف قوته مرتين، والمصنع مجهز أيضا بآلات تختص بالأعمال الفنية ولوازم الاكسسوار ومنها الجلخ والتلميع والثقب والقص، والضرب بالرمل والرسم الفني على الزجاج وتلوينه".واطلع الوفد على مواقع بعلبك الأثرية والسياحية في القلعة ومحيطها، ومقلع حجر الحبلى، الذي يضم أضخم الحجارة المنحوتة في العالم، وجال على منتزهات رأس العين.وقدمت فرقة "زين الليالي" لوحات فولكلورية من الدبكة التراثية البعلبكية.