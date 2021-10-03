الجيش: زورق معاد خرق المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 2 /10 /2021 الساعة 05,19، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة، لمدة 5 دقائق ولمسافة حوالى 166 مترا.



تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".