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لبنان
جولة لشرف الدين على المرجعيات الروحية والمشايخ في عاليه
Lebanon 24
03-10-2021
|
06:55
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جال وزير المهجرين عصام شرف الدين يرافقه وفد ضم مدير الداخلية في الحزب الديمقراطي اللبناني لواء جابر، رئيس دائرة عاليه رامي دليقان وأعضاء هيئة الدائرة، ورئيس رابطة آل شهيب السابق عبد الله شهيب، على المرجعيات الروحية في مدينة عاليه، وشملت الزيارة: الشيخ ابو حمزة نعيم الفقيه، الشيخ ابو مسعود هاني جابر، الشيخ ابو عبد الله كمال شهيب، الشيخ ابو جمال الدين عبدالله جمال الدين، الشيخ ابو صالح رجا شهيب، الشيخ ابو حمزة جميل شميط، الشيخ ابو مهدي انيس الجردي، الشيخ ابو سليمان رياض الغصيني، الشيخ ابو اكرم سليمان سلامة، الشيخ ابو هاني حسان الريس والشيخ ابو حمزة غسان شهيب.
بعد الإطمئنان على صحتهم، أطلع شرف الدين المشايخ على مشروعه بتحويل الوزارة من وزارة مهجرين إلى وزارة تنمية ريفية، انطلاقا من رؤيته لضرورة تقديم كل الدعم لإنماء القرى والبلدات، مؤكدا أن "لمدينة عاليه مكانة كبيرة في قلبه، والوقوف على إحتياجاتها الملحة أمر طبيعي في هذه المرحلة".
وأبدى إستعداده للتعاون مع الفاعليات كافة لما فيه خير المدينة وأهلها وسكانها، سائلا الله عز وجل التوفيق في مهامه الجديدة، وطالبا من المشايخ الدعاء.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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