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لبنان
الدولار يظهر من جديد عبر الصرافات الآلية.. هل يمكن سحبه؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-10-2021
|
08:05
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لاحظ العديد من المواطنين الذين توافدوا لسحب رواتبهم عبر أجهزة الصرّاف الآلي التابعة للمصارف، أنّ خيار سحب أموال نقدية بالدولار الأميركي عادت لتظهر من جديد، وذلك بعد توقيفها لفترة طويلة.
وفعلياً، فإنّ هذا الخيار كان يسمح في السابق لصاحب الحساب بسحب أموالٍ له بالليرة ولكن بالدولار الأميركي، حيث كان يتم تحويل العملة تلقائياً عبر المصرف ولكن مع عمولة.
وحالياً، فإنه على رغم توافر هذا الخيار السابق من جديد، إلا أنه مع التجربة، فقد تبيّن أنه لا يمكن لأي مواطن سحب أي دولار من حسابه (في حال كان يتضمن تلك العملة الصعبة). وعليه، فإن بروز هذا الخيار أثار تساؤلات في أوساط المواطنين حول ما إذا كانت ستكون هناك خطوات قادمة تمكنهم من سحب دولارات من الصرافات الآلية من جديد.
يُشار إلى أنّ العديد من المصارف تمكّن المواطنين من سحب دولار "فريش" عبر الصرافات الآلية، شرط أن تكون تلك الأموال واردة من الخارج إلى حساب "إكسترنال آكاونت".
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