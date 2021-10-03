لبنان

ابتداء من الاثنين.. هذا المستشفى خارج عن الخدمة

Lebanon 24
03-10-2021 | 08:17
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 أعلن موظفو مستشفى رفيق الحريري الاضراب المفتوح، ابتداء من يوم الاثنين 4/10/2021 لحين تحقيق مطالبهم، وأهمها دفع سلفة على الراتب كمساعدة مادية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد ودفع 30% من الراتب على الدولار، ودفع مستحقات سلسلة الرتب والرواتب دفعة واحدة، ودفع جميع المستحقات من الاعمال الاضافية، وفي حال عدم تجاوب الادارة والوزارات المعنية، سيكون لهم خطوات تصعيدية لحين تحقيق المطالب.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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