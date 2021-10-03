ابتداء من الاثنين.. هذا المستشفى خارج عن الخدمة

أعلن موظفو مستشفى رفيق الحريري الاضراب المفتوح، ابتداء من يوم الاثنين 4/10/2021 لحين تحقيق مطالبهم، وأهمها دفع سلفة على الراتب كمساعدة مادية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد ودفع 30% من الراتب على الدولار، ودفع مستحقات سلسلة الرتب والرواتب دفعة واحدة، ودفع جميع المستحقات من الاعمال الاضافية، وفي حال عدم تجاوب الادارة والوزارات المعنية، سيكون لهم خطوات تصعيدية لحين تحقيق المطالب.