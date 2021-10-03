26
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مسرحية مخالفة للأصول القانونية.. وبيان توضيحي من الأمن العام
Lebanon 24
03-10-2021
|
08:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان جاء فيه، "بتاريخ 01/10/2021 اقدم المخرج الفلسطيني عوض عوض على عرض مسرحية داخل احد مسارح بيروت دون المرور بالمسار القانوني للعرض من خلال مكتب الاعلام في المديرية العامة للامن العام، حيث تم الاتصال بالمسرح المعني الذي عمل القيمون عليه مشكورين على وقف عرض المسرحية بعدما تبين لهم مخالفة عرضها للاصول القانونية".
وتابع، "عمد بعدها بعض مدّعي المعرفة الشاملة على تصوير الموضوع وكأنه تعدٍ على الحريات العامة، بينما هو تأكيد على صونها وعدم السماح بالتلطي وراء الشعارات لاسقاط القوانين ومفاعيلها".
ووفق البيان، "يهم المديرية العامة للامن العام التأكيد انها ماضية في تنفيذ الصلاحيات التي اناطها به القانون، وان محاولات التذاكي والخلط بين صلاحياتها وصلاحيات اخرى هدفه تعمية الرأي العام لتجاوز القوانين من خلال البطولات الوهمية والتي لن تمنع المديرية عن القيام بواجباتها حمايةً لحريات الجميع التي نص عليها القانون اللبناني حصراً".
تابع
الأكثر قراءة
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
Lebanon 24
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
04:00 | 2021-10-03
03/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
02:00 | 2021-10-03
03/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يظهر من جديد عبر الصرافات الآلية.. هل يمكن سحبه؟
Lebanon 24
الدولار يظهر من جديد عبر الصرافات الآلية.. هل يمكن سحبه؟
08:05 | 2021-10-03
03/10/2021 08:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
11:45 | 2021-10-03
03/10/2021 11:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما قد يحصل
12:24 | 2021-10-03
03/10/2021 12:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:41 | 2021-10-03
فياض غادر بيروت الى القاهرة وعمان لتسريع الحصول على الغاز والكهرباء
13:27 | 2021-10-03
زحمة سير خانقة على اوتوستراد الجية.. هذا ما جرى
13:11 | 2021-10-03
وقفة رمزية أمام السرايا الحكومية تنديداً بالسلطة الحاكمة
12:46 | 2021-10-03
"تهديد" من قائد الجيش.. ما القصّة؟
12:43 | 2021-10-03
جريح بحادث صدم على طريق عام ميروبا
12:24 | 2021-10-03
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما قد يحصل
فيديو
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
03/10/2021 21:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
02:00 | 2021-10-03
03/10/2021 21:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
Lebanon 24
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
08:00 | 2021-10-02
03/10/2021 21:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact