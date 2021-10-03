لبنان

مسرحية مخالفة للأصول القانونية.. وبيان توضيحي من الأمن العام

Lebanon 24
03-10-2021 | 08:24
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان جاء فيه، "بتاريخ 01/10/2021 اقدم المخرج الفلسطيني عوض عوض على عرض مسرحية داخل احد مسارح بيروت دون المرور بالمسار القانوني للعرض من خلال مكتب الاعلام في المديرية العامة للامن العام، حيث تم الاتصال بالمسرح المعني الذي عمل القيمون عليه مشكورين على وقف عرض المسرحية بعدما تبين لهم مخالفة عرضها للاصول القانونية".

وتابع، "عمد بعدها بعض مدّعي المعرفة الشاملة على تصوير الموضوع وكأنه تعدٍ على الحريات العامة، بينما هو تأكيد على صونها وعدم السماح بالتلطي وراء الشعارات لاسقاط القوانين ومفاعيلها".

ووفق البيان، "يهم المديرية العامة للامن العام التأكيد انها ماضية في تنفيذ الصلاحيات التي اناطها به القانون، وان محاولات التذاكي والخلط بين صلاحياتها وصلاحيات اخرى هدفه تعمية الرأي العام لتجاوز القوانين من خلال البطولات الوهمية والتي لن تمنع المديرية عن القيام بواجباتها حمايةً لحريات الجميع التي نص عليها القانون اللبناني حصراً".
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