استدرجوه وضربوه بآلات حادة وسكين.. هذا ما حصل مع "أحمد" في هذه المنطقة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه على خلفية اشكال عائلي (يُحكى عن مصاهرة) تم استدعاء واستدراج الشاب احمد م. إلى منزل لآل ف. في منطقة بحنين في المنية قرب مسجد هارون.وحسب المعلومات الاولية فأن الأول تعرض إلى ضرب بالآت حادة وطعن بالسكين، ورمي بعدها قرب مستشفى الخير في المنية، لينقل بعدها بسيارة اسعاف تابعة لبلدية بحنين إلى مستشفى الأسلامي الخيري في طرابلس.أمّا أسباب الخلاف فما زالت مجهولة حتى الساعة.