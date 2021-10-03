اندلاع حريق في الحريشة والدفاع المدني يعمل على إخماده

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الرياح أدت الى اندلاع النيران في منطقة الحريشة بين بلدتي البلمند وانفه، وأتت النيران على مساحة من الاشجار الصنوبرية والاعشاب، وتعمل فرق الدفاع المدني على إخمادها.