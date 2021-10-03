لبنان

اندلاع حريق في الحريشة والدفاع المدني يعمل على إخماده

Lebanon 24
03-10-2021 | 09:13
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الرياح أدت الى اندلاع النيران في منطقة الحريشة بين بلدتي البلمند وانفه، وأتت النيران على مساحة من الاشجار الصنوبرية والاعشاب، وتعمل فرق الدفاع المدني على إخمادها.
المصدر: الوكالة الوطنية
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الحريشة

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