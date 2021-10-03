سبع حالات وفاة بكورونا.. ماذا عن عدد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 625974.

كما وسجل لبنان سبع حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8348.