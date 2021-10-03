الحريري اتصلت بميقاتي ومولوي وياسين لإيجاد حل لمشكلة النفايات

أجرت النائب بهية الحريري اتصالات هاتفية بكل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الداخلية والبلديات بسام المولوي والبيئة ناصر ياسين ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر ووضعتهم في أجواء مشكلة عدم قدرة بلدية صيدا على تأمين عملية نقل النفايات بسبب ازمة ارتفاع كلفة مادة المازوت والصيانة وانعكاسها المباشر على عمل ورش البلدية صيدا والآليات المخصصة لنقل النفايات وما ينتج عن اعمال تنظيف قنوات صرف مياه الأمطار ونفايات المسلخ وكون التزام الشركة المتعهدة عن الشاحنات التي تعمل لصالح البلدية لم يعد يغطي كلفة المازوت بأسعاره الجديدة ولا كلفة الصيانة.وطالبت الحريري بإيجاد حل لهذه المشكلة لأنه لها اثار بيئية وصحية خطيرة على حياة الناس الذين يكفيه ما يعانوه من أزمات .ملف متضرري احداث عين الحلوةالى ذلك وفي اطار متابعتها لملف بيوت تعمير عين الحلوة المتضررة من اشتباكات المخيم، التقت النائب الحريري في مجدليون وفداً كبيراً من أهالي وقاطني منطقة التعمير التحتاني الذين تضررت مساكنهم وممتلكاتهم جراء الاشتباكات، وذلك بحضور مستشارها لشؤون صيدا والجوار الأستاذ امين الحريري ومدير مركز مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة في التعمير المهندس بدر عبد النبي وممثل لجان الأحياء في المؤسسة في التعمير السيد رياض الددا.وجرى خلال اللقاء عرض من قبل الوفد لحجم الأضرار التي لحقت ببيوت وممتلكات عدد كبير من العائلات في هذه المنطقة وكيف ان هناك عائلات متضررة لم تتمكن حتى الآن من العودة الى بيوتها لما لحق بها من دمار واضرار جسيمة ولعدم قدرتهم على إعادة ترميمها، بينما بقية الأهالي عاجزين كذلك عن ترميم بيوتهم المتضررة جزئياً وخاصة على أبواب الشتاء..وتقرر تشكيل لجنة متابعة لهذا الملف والبدء بعملية كشف ميداني على الأضرار ومسح لحجمها وتخمين كلفتها تمهيداً لرفع كتاب بهذا الخصوص الى جهات مانحة للمساعدة بعملية التعويض .