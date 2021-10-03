لبنان

إنقلاب جرار زراعي في فنيدق -عكار

Lebanon 24
03-10-2021 | 09:35
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أدى حادث إنقلاب جرار زراعي محملاً بالعلف في بلدة فنيدق - محلّة الدورة في عكّار إلى إصابة سائقه بجروح. وتولى مسعفو الصليب الأحمر نقله إلى مستشفى الحبتور في حرار للعلاج.
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فنيدق

جرار زراعي

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