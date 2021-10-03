إنقلاب جرار زراعي في فنيدق -عكار

أدى حادث إنقلاب جرار زراعي محملاً بالعلف في بلدة فنيدق - محلّة الدورة في عكّار إلى إصابة سائقه بجروح. وتولى مسعفو الصليب الأحمر نقله إلى مستشفى الحبتور في حرار للعلاج.