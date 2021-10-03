لبنان

لجنة عوائل شهداء تفجير المرفأ دعت الى وقفة إحتجاجية غدا الاثنين

Lebanon 24
03-10-2021 | 09:45
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دعت لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت لمواكبة وقفتها الشهرية يوم غد الإثنين الساعة الخامسة عصرا أمام البوابة رقم 3 لمرفأ بيروت.
 
وتمنت اللجنة على جميع مناصريها الالتزام بالشعارات التي تطالب بالحقيقة والعدالة وحماية التحقيق من التسييس. 
 
 
 
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