لبنان

كيرياكوس ترأس قداسا في دده الكورة

Lebanon 24
03-10-2021 | 10:05
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 ترأس راعي أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس المتروبوليت إفرام كيرياكوس، القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة مارالياس الحي - في بلدة دده، يعاونه لفيف من الكهنة بحضور حشد من المؤمنين.

بعد قراءة الانجيل المقدس، ألقى المطران كرياكوس عظة، أوضح فيها أن الكنيسة ما زالت تحتفل بعيد رفع الصليب، واستشهد بآيات من الانجيل وبحياة الرسل "الذين حملوا صليبهم وأنكروا ذاتهم في سبيل عيشهم حياة مسيحية وسط الاضطهادات والعذابات التي واجهوها لتثبيت إيمانهم"، داعيا المؤمنين الى "التشبه بحياتهم من خلال حياتهم اليومية في منزلهم مع عائلاتهم وعملهم وفي عالمهم الواسع، حيث يعيشون وأن يكونوا قدوة ومثالا للاخرين بجهادهم وصلواتهم وصومهم، وأن يأخذوا قوتهم ونعمتهم من حياة القديسين".

كما تم خلال القداس سيامة الشماس بورفيروس كاهنا ليخدم دير ماريعقوب - دده.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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