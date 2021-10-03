"هذا أضعف الإيمان".. إرسلان: يبقى الأمل أن نتعظ في لبنان

الإتصال الهاتفي بين الرئيس السّوري بشّار الأسد والملك الأردني عبدالله الثاني يؤكّد المؤكد
ويعكس ما ستشهده الفترة المقبلة من انفتاح عربي ودولي على سورية
وهذا أضعف الإيمان إذ لا استقرار في المنطقة من دون عودة العلاقات الطبيعية بين الدول العربية وسورية
ويبقى الأمل أن نتعظ في لبنان
— Talal Arslan (@talalarslane) October 3, 2021
الإتصال الهاتفي بين الرئيس السّوري بشّار الأسد والملك الأردني عبدالله الثاني يؤكّد المؤكد
ويعكس ما ستشهده الفترة المقبلة من انفتاح عربي ودولي على سورية
وهذا أضعف الإيمان إذ لا استقرار في المنطقة من دون عودة العلاقات الطبيعية بين الدول العربية وسورية
ويبقى الأمل أن نتعظ في لبنان