"هذا أضعف الإيمان".. إرسلان: يبقى الأمل أن نتعظ في لبنان

غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان عبر حسابه على تويتر:

"الإتصال الهاتفي بين الرئيس السّوري بشّار الأسد والملك الأردني عبدالله الثاني يؤكّد المؤكدويعكس ما ستشهده الفترة المقبلة من انفتاح عربي ودولي على سوريةوهذا أضعف الإيمان إذ لا استقرار في المنطقة من دون عودة العلاقات الطبيعية بين الدول العربية وسوريةويبقى الأمل أن نتعظ في لبنان".