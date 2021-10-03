حريق كبير في مشحا.. والنيران تهدّد المنازل (صورة)

اندلع حريق كبير، مساء اليوم، في بلدة مشحا - حي المغراق، وتكاد النيران أن تقترب من المنازل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

ويعمل الأهالي في هذه الأثناء على إطفاء الحريق بانتظار وصول فرق الإطفاء إلى المكان.