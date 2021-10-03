لبنان

حريق كبير في مشحا.. والنيران تهدّد المنازل (صورة)

Lebanon 24
03-10-2021 | 11:29
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اندلع حريق كبير، مساء اليوم، في بلدة مشحا - حي المغراق، وتكاد النيران أن تقترب من المنازل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24". 
 
ويعمل الأهالي في هذه الأثناء على إطفاء الحريق بانتظار وصول فرق الإطفاء إلى المكان. 
 
 
 
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