لبنان

إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-10-2021 | 11:45
A-
A+
Doc-P-870808-637688836745319401.jpeg
Doc-P-870808-637688836745319401.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّ كلّ المحطات على الأراضي اللبنانية تعمل كالمعتاد، مشيرة إلى أنّ الشركات تواصل توزيع المحروقات على المحطات من دون استثناء. 

وأوضحت المصادر أنّ الأجواء إيجابية حالياً لناحية إمكان استقدام بواخر جديدة للشركات المستوردة للنفط، مُشددة على "وجوب أن يبادر مصرف لبنان إلى اعطاء الموافقات بشكل كاملٍ لجميع الشركات مع بعضها، خصوصاً أن هذه الخطوة ساهمت بارتياح السوق في ظل تحرير سعر البنزين بشكل واقعي".

وختمت المصادر قولها: "كل الأجواء إيجابية لناحية توفر البضاعة، ويمكن القول أن الأزمة مبدئياً قد تبدّدت وأصبحت وراءنا". 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2021-10-03
17:50 | 2021-10-03
17:25 | 2021-10-03
17:22 | 2021-10-03
17:16 | 2021-10-03
17:10 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website