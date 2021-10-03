إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين

قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّ كلّ المحطات على الأراضي اللبنانية تعمل كالمعتاد، مشيرة إلى أنّ الشركات تواصل توزيع المحروقات على المحطات من دون استثناء.



وأوضحت المصادر أنّ الأجواء إيجابية حالياً لناحية إمكان استقدام بواخر جديدة للشركات المستوردة للنفط، مُشددة على "وجوب أن يبادر مصرف لبنان إلى اعطاء الموافقات بشكل كاملٍ لجميع الشركات مع بعضها، خصوصاً أن هذه الخطوة ساهمت بارتياح السوق في ظل تحرير سعر البنزين بشكل واقعي".