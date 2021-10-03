لبنان

أبي رميا: تمكنا من تأمين كمية من المازوت لإنقاذ موسم التفاح

Lebanon 24
03-10-2021 | 12:06
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أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، في بيان، أنه "بعد متابعة حثيثة ومتكررة مع وزارة الزراعة لإنقاذ موسم التفاح ودعم المزارعين عبر تصدير الإنتاج، من دون الوصول الى النتائج المرجوة، وحرصا منا على دعم مزارعي التفاح في قضاء جبيل، تمكنا بعد جهد مستمر من هيئة العاقورة ومسؤول الأقضية في التيار الوطني الحر طوني بو يونس، من تأمين كمية من المازوت من المنشآت النفطية لبرادات نهر ابراهيم، قرطبا، العاقورة وإهمج، على أن تليها كميات أخرى تكفي للمساعدة في تخزين انتاج التفاح وتصريفه".
 
 
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