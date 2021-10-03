لبنان

اتحاد البلديات في قضاء البترون لأصحاب المولدات: للالتزام بالتسعيرة الرسمية

Lebanon 24
03-10-2021 | 12:09
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أوصت خلية الأزمة في اتحاد البلديات ورابطة المخاتير في قضاء البترون، أصحاب المولدات، الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وذلك في بيان جاء فيه:

"لما كان الوضع المعيشي يزداد ضيقا واختناقا على الجميع، ولما كنا كخلية أزمة قد وفرنا مادة المازوت المدعوم لكل مولدات منطقة البترون بشكل كاف خلال شهر أيلول، للحد من استغلال تجار السوق السوداء لهم، وبذلك نكون قد أمنا لأصحاب المولدات من جهة، استمرارية خدمة توفير الكهرباء في ظل الظروف الصعبة، كما وفرنا في التكاليف التشغيلية الباهظة التي تنعكس ارتفاعا في الفاتورة الشهرية، من ناحية أخرى، ولما كان السعر الرسمي للكيلواط لشهر أيلول المعلن من قبل الوزارة المختصة يعتبر منصفا لاصحاب المولدات والمستهلكين، وذلك بعد مقاربتنا للعديد من الحالات، حيث تقوم البلديات بادارة المولدات، لذلك وبناء عليه، يؤكد اتحاد البلديات ورابطة المخاتير في قضاء البترون، على جميع أصحاب المولدات في المنطقة، الإلتزام بالتسعيرة الرسمية، مثنيا على الملتزمين ومحذرا غير الملتزمين بأنه سوف يعمد الى اتخاذ الاجراءات القانونية المتاحة بحق هؤلاء، متمنيا عليهم العودة عن تظلمهم".
 
 
 
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