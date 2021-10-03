فاجعة في المنية.. طفلٌ يفارق الحياة إثر سقوطه في مجرى للمياه (صورة)

توفي الطفل "أ.ب." إثر سقوطه داخل مجرى للمياه في منطقة بحنين - المنية في الشمال، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" .

وفي التفاصيل، فإنّ الطفل نُقل إلى مستشفى الخير في المنية بعد سقوطه في مجرى المياه، لكن ما لبث أن فارق الحياة.