لبنان

فاجعة في المنية.. طفلٌ يفارق الحياة إثر سقوطه في مجرى للمياه (صورة)

Lebanon 24
03-10-2021 | 12:14
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توفي الطفل "أ.ب." إثر سقوطه داخل مجرى للمياه في منطقة بحنين - المنية في الشمال، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24"
 
وفي التفاصيل، فإنّ الطفل نُقل إلى مستشفى الخير في المنية بعد سقوطه في مجرى المياه، لكن ما لبث أن فارق الحياة. 
 
 
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