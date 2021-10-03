لبنان

خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما سيحدث قريباً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-10-2021 | 12:24
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تشهدُ العديد من الدوائر الرّسمية تهافتاً للمواطنين من أجل اتمام معاملاتهم بسرعة قصوى، خصوصاً في الدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات.

وأشارت مصادر متابعة إلى أنّ هذا التهافت ساهم بارتفاع الإيرادات عبر تلك الدوائر، لافتة إلى أنّه "سبب اندفاع المواطنين لتخليص معاملاتهم هو خشيتهم من ارتفاع رسومها عمّا قريب". 

ومع هذا، فقد رجح الخبير في شركة "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين أن "تبادر الدولة إلى رفع قيمة رسومها بشكل كامل"، مشيراً في حديث عبر "لبنان24" إلى أن "هذا التوجه قد يتم تحقيقه، كما أنه من الممكن أن تزداد قيمة الضرائب خلال المرحلة المقبلة". 


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خاص

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