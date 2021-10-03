خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما قد يحصل

تشهدُ العديد من الدوائر الرّسمية تهافتاً للمواطنين من أجل اتمام معاملاتهم بسرعة قصوى، خصوصاً في الدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات.



وأشارت مصادر متابعة إلى أنّ هذا التهافت ساهم بارتفاع الإيرادات عبر تلك الدوائر، لافتة إلى أنّه "سبب اندفاع المواطنين لتخليص معاملاتهم هو خشيتهم من ارتفاع رسومها عمّا قريب". وأشارت مصادر متابعة إلى أنّ هذا التهافت ساهم بارتفاع الإيرادات عبر تلك الدوائر، لافتة إلى أنّه "سبب اندفاع المواطنين لتخليص معاملاتهم هو خشيتهم من ارتفاع رسومها عمّا قريب".