لبنان

"تهديد" من قائد الجيش.. ما القصّة؟

Lebanon 24
03-10-2021 | 12:46
A-
A+
Doc-P-870821-637688876378353957.jpg
Doc-P-870821-637688876378353957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت معلومات قناة "الجديد" الى ان قائد الجيش العماد جوزف عون هدد بالانسحاب من مفاوضات الترسيم اذا تم استبدال الوفد العسكري باخر تقني.
مواضيع ذات صلة
وسيط أميركي جديد من أصل يهودي لترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل.. من هو؟
lebanon 24
04/10/2021 03:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تطور خطير في عملية التنقيب في حقل "كريش"... إعلام العدو الاسرائيلي: لن ننتظر لبنان
lebanon 24
04/10/2021 03:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لبناني لدرس الخيارات لمواجهة التعدي الاسرائيلي وتوقعات بعودة المفاوضات البحرية
lebanon 24
04/10/2021 03:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لن نتنازل عن حقوق اللبنانيين".. اسرائيل مطالبة بتقديم توضيحات بعد عقد النفط الجديد
lebanon 24
04/10/2021 03:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24

جوزف عون

لبنان

اسرائيل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2021-10-03
17:50 | 2021-10-03
17:25 | 2021-10-03
17:22 | 2021-10-03
17:16 | 2021-10-03
17:10 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website