لبنان

زحمة سير خانقة على اوتوستراد الجية.. هذا ما جرى

Lebanon 24
03-10-2021 | 13:27
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يشهد اوتوستراد الجية باتجاه بيروت مقابل محطة كورال زحمة سير خانقة على خلفية اشتعال سيارة في المحلة.
 
(صوت لبنان)
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زحمة سير

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