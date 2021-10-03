لبنان

فياض غادر بيروت الى القاهرة وعمان لتسريع الحصول على الغاز والكهرباء

Lebanon 24
03-10-2021 | 13:41
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غادر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض مساء اليوم متوجها الى مصر على رأس وفد ضم كل من  رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك ومدير عام النفط المهندس أورور الفغالي واختصاصيين في الطاقة من مؤسسة كهرباء لبنان ومن مديرية النفط، على ان يعقد غداً عدة اجتماعات ولقاءات مع كل من وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر الدكتور محمد شاكر.

وتدور المباحثات واللقاءات المشتركة بين الجانبين حول إمكانية حصول لبنان على الغاز المصري بأسرع ما يمكن.
 
ويستكمل الوزير فياض والوفد المرافق الاجتماعات بعد غد الثلاثاء في مصر على ان يغادرها مساء الى عمان لعقد سلسلة لقاءات ومباحثات سيجريها  ايضا مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الاردن المهندسة هالا زواتي، ووزير النفط والثروة المعدنية في سوريا المهندس بسام طعمة ومسؤولين في قطاع الطاقة من كل من الاردن وسوريا ولبنان استكمالا للمباحثات التي أجراها لضمان حصول لبنان على الكهرباء من الاردن عبر سوريا على ان يعود مساء الاربعاء الى لبنان.
 
 
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