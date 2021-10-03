لبنان

بوشكيان التقى سليم عون وبحثا أموراً تنموية

Lebanon 24
03-10-2021 | 14:15
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التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان النائب سليم عون وبحثا في أمور تنموية لمنطقة البقاع عموما وزحلة خصوصاً، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام". 
 
 
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