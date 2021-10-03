ماذا قال وزير الداخلية عن الانتخابات النيابية؟

اعتبر وزير الداخلية بسام المولوي أن اجراء الانتخابات النيابية قبل 30 اذار تحتاج الى تعديل تشريعي ولو لمرة واحدة كي نستطيع اجراءها، مشيراً في حديث عبر الـNBN الى انه واذا تم التعديل علينا ضغط المهل".