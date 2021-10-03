25
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ماذا قال وزير الداخلية عن الانتخابات النيابية؟
Lebanon 24
03-10-2021
|
14:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر وزير الداخلية بسام المولوي أن اجراء الانتخابات النيابية قبل 30 اذار تحتاج الى تعديل تشريعي ولو لمرة واحدة كي نستطيع اجراءها، مشيراً في حديث عبر الـNBN الى انه واذا تم التعديل علينا ضغط المهل".
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية بسام المولوي: الانتخابات قبل 30 اذار تحتاج الى تعديل تشريعي ولو لمرة واحدة كي نستطيع اجراءها، واذا تم التعديل علينا ضغط المهل (NBN)
Lebanon 24
وزير الداخلية بسام المولوي: الانتخابات قبل 30 اذار تحتاج الى تعديل تشريعي ولو لمرة واحدة كي نستطيع اجراءها، واذا تم التعديل علينا ضغط المهل (NBN)
04/10/2021 03:22:19
04/10/2021 03:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية بسام المولوي: وزارة الداخلية ستكون حتماً في خدمة الوطن والمواطن بما فيهم الحراك المدني الذي يجب احتضانه لانه يمثل شريحة يجب التفاهم معها وفتح حوار بناء معها
Lebanon 24
وزير الداخلية بسام المولوي: وزارة الداخلية ستكون حتماً في خدمة الوطن والمواطن بما فيهم الحراك المدني الذي يجب احتضانه لانه يمثل شريحة يجب التفاهم معها وفتح حوار بناء معها
04/10/2021 03:22:19
04/10/2021 03:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق لوزير الداخلية بسام المولوي... هذا ما قاله عن المرحلة الصعبة والانتخابات
Lebanon 24
أول تعليق لوزير الداخلية بسام المولوي... هذا ما قاله عن المرحلة الصعبة والانتخابات
04/10/2021 03:22:19
04/10/2021 03:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية بسام المولوي لـ"الجديد": سنكون جاهزين لإجراء كافة الإستحقاقات التي تنتظرها البلاد لا سيما الاستحقاق الانتخابي
Lebanon 24
وزير الداخلية بسام المولوي لـ"الجديد": سنكون جاهزين لإجراء كافة الإستحقاقات التي تنتظرها البلاد لا سيما الاستحقاق الانتخابي
04/10/2021 03:22:19
04/10/2021 03:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية
بسام المولوي
تابع
الأكثر قراءة
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
Lebanon 24
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
04:00 | 2021-10-03
03/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما قد يحصل
12:24 | 2021-10-03
03/10/2021 12:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
11:45 | 2021-10-03
03/10/2021 11:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يظهر من جديد عبر الصرافات الآلية.. هل يمكن سحبه؟
Lebanon 24
الدولار يظهر من جديد عبر الصرافات الآلية.. هل يمكن سحبه؟
08:05 | 2021-10-03
03/10/2021 08:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
02:00 | 2021-10-03
03/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:30 | 2021-10-03
لا حماسة دولية لإجراء تحقيق في إنفجار المرفأ
17:50 | 2021-10-03
أسبوع دبلوماسي في بيروت: يبدأ بدوكان وينتهي بعبد اللهيان
17:25 | 2021-10-03
التلاعب بالدولار يُلهب الأسعار
17:22 | 2021-10-03
دوكان اليوم في بيروت
17:16 | 2021-10-03
سلسلة ملفّات تُدرس في اللجان الوزارية
17:10 | 2021-10-03
الزوبعة هدأت
فيديو
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
04/10/2021 03:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
02:00 | 2021-10-03
04/10/2021 03:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
Lebanon 24
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
08:00 | 2021-10-02
04/10/2021 03:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact