في نهر البارد.. حاول إدخال المخدرات فوقع بقبضة "المخابرات"

بعد عملية رصد وتعقب، تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف المدعو "م.م" فلسطيني الجنسية على احدى حواجز الجيش اثناء محاولته إدخال كمية من المخدرات الى داخل مخيم نهر البارد.



وأحيل على اثرها الموقوف مع المضبوطات الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني بحقه.