"الشرطة القضائية" توقف مطلوباً في الجومة - عكّار

أوقفت دورية من وحدة الشرطة القضائية من مفرزة حلبا في قوى الأمن الداخلي المدعو "ط.ف" في بلدة تكريت في منطقة الجومة بعكّار، المطلوب بعدّة مذكرات توقيف بجرم سرقة وإتجار بالمخدرات و نصب وإحتيال.وأحيل الموقوف إلى فصيلة حلبا لإجراء المقتضى القانوني بحقه بإشراف القضاء المختص.