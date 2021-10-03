لبنان

"الشرطة القضائية" توقف مطلوباً في الجومة - عكّار

Lebanon 24
03-10-2021 | 14:34
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أوقفت دورية من وحدة الشرطة القضائية من مفرزة حلبا في قوى الأمن الداخلي المدعو "ط.ف" في بلدة تكريت في منطقة الجومة بعكّار، المطلوب بعدّة مذكرات توقيف بجرم سرقة وإتجار بالمخدرات و نصب وإحتيال. 

وأحيل الموقوف إلى فصيلة حلبا لإجراء المقتضى القانوني بحقه بإشراف القضاء المختص.
 
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