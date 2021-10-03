وهاب يكشف موعد جلاء حقيقة انفجار مرفأ بيروت.. ماذا قال؟

رأى رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب أننا "سنصل إلى الحقيقة بشأن انفجار مرفأ بيروت بعد 4 سنوات"، وقال: "أنا لا أعرف من قام بانفجار مرفأ بيروت، ولكن أعرف من يتحمل المسؤولية ولن أتحدث لأن الجهة يمكن أن تضرني وتؤذيني".

وئام وهاب لـ"#وهلق_شو": سنصل إلى الحقيقة بشأن انفجار مرفأ بيروت بعد 4 سنين @wiamwahhab@salibi_georges — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) October 3, 2021



وفي حديث له عبر قناة "الجديد"، قال وهاب: "لا قضاء في لبنان ولكن هناك قضاة وقاضيات لديهم الجرأة، ولن أقوم بسكوب إعلامي حول انفجار مرفأ بيروت لأضر من يقفون معي".



وتطرّق وهاب إلى الملف الحكومي، وقال: "لا نستطيع انتقاد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قبل 3 أشهر. إنني أنصح الأخير بزيارة سوريا وإحياء المجلس الاعلى اللبناني السورية وطرق أبواب الخليج حتى لو كانت مقفلة والمحادثات السعودية الإيرانية محكومة بالنجاح".



ومع هذا، فقد كشف وهاب أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقع على التشكيلات القضائية"، معتبراً أنها "محاصصة بحد ذاتها".



كذلك، لفت وهاب إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يُخطىء بالمفاصل الأساسية المتعلقة بالمقاومة والعلاقة مع سوريا"، وأضاف: "أتمنى أن يبقى بيت الحريري مفتوحاً وميقاتي لديه إمكانية أكثر في المرحلة المقبلة أن يتحمل مسؤولية السُنة في لبنان".



وفي سياق حديثه، اعتبر وهاب أنّ "مشروع الشام الجديد سيفتح أفاقاً جديدة للبنان وسوريا إلى جانب الأردن والعراق"، مشيراً إلى أنّ "الظروف الاقليمية ذاهبة باتجاه إيجابي"، وقال: "علينا أن نستغل ذلك والوضع في سوريا إلى تطوير كبير، والملك الأردني عبدالله الثاني يقوم بعمل كبير بالتنسيق مع أميركا".