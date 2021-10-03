لبنان

المساعدون القضائيون: لتقليص الحضور في العدليات الى حده الأدنى

Lebanon 24
03-10-2021 | 15:30
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أصدر المساعدون القضائيون بياناً جاء فيه: "بين الرجاء والكدر، بين العطاء والإحباط، يقع المساعد القضائي في دوامة البحث عن حلول ناجعة لأزماته المتفاقمة، وبالنظر للمستجدات العامة من تشكيل حكومة، وفي ظل النقاشات الدائمة بين المساعدين القضائيين والهادفة للحفاظ على ديمومة الوظيفة العامة وإيجاد المخارج لأوضاعهم المعيشية المتهالكة".
وأضاف البيان: "في ضوء الحرص المسؤول، يهم المساعدون القضائيون تأكيد بياناتهم السابقة وحقوقهم كافة، والدعوة إلى تقليص الحضور إلى مراكز عملهم إلى حده الأدنى، بما يتماشى مع تأمين السير بالمرفق العام والمهل القانونية وحاجات العمل ومصالح المواطنين والحد من استنزاف ما تبقى من رواتبهم، على أن تتم آلية الحضور بالتنسيق مع رؤساء الأقلام والموظفين وبما تقتضيه الحاجة".

وختم البيان: "سيكون لنا موقف في القريب العاجل في حال أصبح الموظف عاجزاً عن تأمين حضوره الى عمله والمحافظة على الحد الأدنى من كرامة عيشه."
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