لبنان

شاهد.. صورة لوزير الطاقة في الطائرة خلال سفره إلى مصر من أجل الغاز

Lebanon 24
03-10-2021 | 15:44
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير الطاقة وليد فياض من داخل الطائرة، أثناء توجهه الى مصر على رأس وفد ضم كلا من رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك ومدير عام النفط المهندس أورور الفغالي واختصاصيين في الطاقة من مؤسسة كهرباء لبنان ومن مديرية النفط، حيث من المتوقع ان يعقد غدا اجتماعات ولقاءات عدة مع كل من وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر الدكتور محمد شاكر، على ان ينتقل بعدها الى الاردن.
 
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