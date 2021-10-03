الجيش: خرقان بحريان معاديان مقابل رأس الناقورة

"بتاريخ 3 /10 /2021 الساعة 9.14، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة 11 دقيقة ولمسافة حوالى 185 متراً.وبتاريخ 2 /10 /2021 الساعة 19.05، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة 5 دقائق ولمسافة حوالى 166 مترا.وتتم متابعة الموضوع المرتبط بالخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".