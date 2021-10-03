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دراسة جديّة

Lebanon 24
03-10-2021 | 17:01
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يدرس قطب سياسي جدياً احتمال عدم خوضه الانتخابات النيابية المقبلة إذا جرت في موعدها، وذلك لأسباب لوجستية ومالية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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