لبنان

مُدافِع ومحامي

Lebanon 24
03-10-2021 | 17:06
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يحرص رئيس لجنة نيابية على الظهور أمام الإعلام كمدافع عن حقوق المودعين، في حين أنه محامٍ لعدد من المصارف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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