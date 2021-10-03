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لبنان
مُدافِع ومحامي
Lebanon 24
03-10-2021
|
17:06
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يحرص رئيس لجنة نيابية على الظهور أمام الإعلام كمدافع عن حقوق المودعين، في حين أنه محامٍ لعدد من المصارف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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